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Политзаключенного Литвинова выпустили из колонии

Указ о помиловании Зеленский подписал 11 июля.

Политзаключенного Литвинова выпустили из колонии
Сергей Литвинов
Фото: hromadske.ua

Помилованного украинца Сергея Литвинова, которого после передачи из России более четырех месяцев удерживали в колонии в Харьковской области, выпустили на свободу. Об этом сообщает "Громадське".

"Пытали следователи, прокуроры и высшие люди, которые находятся в Москве у Путина. Хочу сказать, что Путин - это нехороший человек. И пытали, и издевались, и унижали, и все, что можно было. Я ничего хорошего там так и не увидел, все было больно и жестоко", - рассказал Литвинов о своем заключении в РФ.

Литвинов поблагодарил Зеленского за помилование, общественность и СМИ - за поддержку.

Напомним, указ о помиловании Зеленский подписал 11 июля.

Литвинов был передан в Украину из России в марте 2019 года без огласки, здесь его сразу поместили под стражу в Диканевскую колонию.

Литвинова задержали в Ростовской области России в 2014 году: он пересек границу, чтобы получить медицинскую помощь, которой не мог воспользоваться на оккупированной боевиками территории. Литвинова обвинили в убийстве гражданских лиц в составе батальона "Донбасс", и в апреле 2016 года российский суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы.

Министерство иностранных дел протестовало против приговора российского суда Литвинову, он был включен МИДом в перечень политзаключенных.

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