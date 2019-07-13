Помилованного украинца Сергея Литвинова, которого после передачи из России более четырех месяцев удерживали в колонии в Харьковской области, выпустили на свободу. Об этом сообщает "Громадське".
"Пытали следователи, прокуроры и высшие люди, которые находятся в Москве у Путина. Хочу сказать, что Путин - это нехороший человек. И пытали, и издевались, и унижали, и все, что можно было. Я ничего хорошего там так и не увидел, все было больно и жестоко", - рассказал Литвинов о своем заключении в РФ.
Литвинов поблагодарил Зеленского за помилование, общественность и СМИ - за поддержку.
Українського політв’язня Літвінова випустили з колонії в Харкові — його помилував Зеленський. У Росії українця за сфабрикованим звинуваченням засудили до 8,5 років ув'язнення. Після 5 років, проведених в російських колоніях, його відправили відбувати покарання в Україну pic.twitter.com/F6UlURmcUm— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 13 липня 2019 р.
Напомним, указ о помиловании Зеленский подписал 11 июля.
Литвинов был передан в Украину из России в марте 2019 года без огласки, здесь его сразу поместили под стражу в Диканевскую колонию.
Литвинова задержали в Ростовской области России в 2014 году: он пересек границу, чтобы получить медицинскую помощь, которой не мог воспользоваться на оккупированной боевиками территории. Литвинова обвинили в убийстве гражданских лиц в составе батальона "Донбасс", и в апреле 2016 года российский суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы.
Министерство иностранных дел протестовало против приговора российского суда Литвинову, он был включен МИДом в перечень политзаключенных.