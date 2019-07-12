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Зеленский предложил Минэкологии переехать в Кривой Рог до решения экологических проблем в городе

Президент призвал предприятия-загрязнители оплатить лечение онкологически больным жителям города.

Зеленский предложил Минэкологии переехать в Кривой Рог до решения экологических проблем в городе
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский предлагает Министерству экологии и природных ресурсов переехать в Кривой Рог до момента решения экологических проблем в городе.

Об этом он сообщил в пятницу в Криворожском национальном университете во время конференции по вопросам экологической ситуации.

"У меня вопрос к мэру: есть ли у вас какие-то свободные здания в Кривом Роге для Министерства экологии? Найдете? Я тогда хочу обратиться к мэру, к своим коллегам: у нас пока нет правительства, я могу обратиться к господину премьер-министру Гройсману и могу предложить, если вы не против, мы найдем законодательное решение, чтобы на то время, пока мы не решим полностью экологические проблемы Кривого Рога и в целом региона, предложить Министерству экологии работать в Кривом Роге", - сказал Зеленский.

В ходе конференции Зеленский, местная власть и представители предприятий-загрязнителей обсуждали план сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу.

Зеленский отметил, что в Кривом Роге числится около 25 тыс. человек с онкологическими заболеваниями, и обратился к предприятиям оплатить им лечение.

Население Кривого Рога составляет 629 тыс. человек.

Напомним, Зеленский 12 июля прилетел с рабочим визитом в Днепропетровскую область.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский и мэр Днепра заключили пари: Филатов уйдет в отставку, если не откроет мост 14 сентября.

Также президент договорился о строительстве нового терминала в аэропорту своего родного города.

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Источник: "Українські новини"
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