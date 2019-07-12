Быстрого возвращения Крыма не случится, - Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что Украина не сможет быстро вернуть оккупированный Крым.Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Мы должны делать все, чтобы вернуть Крым как можно быстрее, но, думаю, быстро этого, увы, не случится", - ответил Разумков на вопрос о том, возможно ли вернуть полуостров, пока жив президент России Владимир Путин.

Лидер партии СГ также рассказал, что считает Россию агрессором, а войну на Донбассе не гражданской.

"На той стороне воюют и есть граждане Украины - тоже правда. Если мы выходим из концепции, о которой говорил Коломойский, то это одна история и это тоже правда. Если говорить о том, почему война началась, то явно не из-за языка. Если бы туда не пришли (русские, - ред.), не "помогали", ничего бы не произошло. Язык служил поводом "защищать" русскоязычное население сначала в Крыму, потом на Донбассе. Но, если бы не было этого, я думаю, придумали бы другое, нашли бы еще какие-то поводы для того, чтобы прийти кого-то "защищать", - отметил Разумков.

Напомним, ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявлял, что считает войну на Донбассе гражданским конфликтом, в котором "украинцы воюют с украинцами".