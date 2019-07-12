Итальянский суд просит открыть производство против украинского нардепа Маткивского

В 2014 году Маткивский возглавлял подразделение, где служил Маркив.

Прокуратура итальянской Павии считает причастным к смерти итальянского фотографа на Донбассе не только нацгвардейца Виталия Маркива, но и депутата Верховной Рады Богдана Маткивского. Об этом сообщила лидер одной из украинских общин в Италии Олесь Городецкий на своей странице в Фейсбуке.

"Суд решил также направить запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Богдана Маткивского", - написал Городецкий из зала суда.

Маткивский - бывший командир подразделения Нацгвардии, которому подчинялся Маркив. На этом основании прокурор Андреа Дзанончелли подал в суд присяжных запрос выяснить причастность Маткивского для возможного открытия судебного дела против депутата.

Напомним, сегодня павийский суд приговорил украинского нацгвардейца Маркива к 24 годам заключения. Прокуроры просили признать Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения, адвокаты наставивали на освобождении украинца из-за недостатка улик.

Маркива задержали в Италии летом 2017 года. В 2019 году 6 июля в Италии начался судебный процесс по делу Маркива.