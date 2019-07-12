Украинский политзаключенный Николай Карпюк, которого незаконно приговорили в России к 22,5 годам заключения, записал обращение к украинцам. Видеообращение опубликовало "Громадське".

"На сегодняшний момент существует общественный запрос на национальную консолидацию. Выборы очень скоро закончатся. Конечно, во время избирательной кампании идет обострение борьбы, противостояние, расслоение общества. Но после выборов необходимо устанавливать внутриобщественных диалог. Нужно понять, что права не дают, права берут. Нужно четко помнить, что мы осознали на Майдане (что народ является единственным носителем власти) и заставлять власть идти на диалог с обществом. Другого пути в развитии Украины не существует", - отметил политзаключенный.

Напомним, 26 мая 2016 суд Чечни приговорил Карпюка до 22,5 годам заключения, Станислава Клыха - к 20 годам заключения. Их обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах. Сторона обвинения не предоставила никаких доказательств того, что Клых и Карпюк находились в Чечне в этот период.