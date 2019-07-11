Еще девять политзаключенных будут получать стипендию имени Лукьяненко

Политзаключенные Валентин Выговский, Павел Гриб, Владимир Дудка, Алексей Бессарабов, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Евгений Панов и Алексей Сизонович будут получать стипендию имени Левка Лукьяненко в период незаконного заключения в Российской Федерации и в течение года после освобождения.

Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского №514/2019 от 11 июля.

"Крымские диверсанты" Дудка и Бессарабов приговорены в России к 14 годам лишения свободы, а Панов - к 8 годам.

Выговский отбывает 11-летний срок за шпионаж.

Павла Гриба приговорили к 6 годам колонии по обвинению в призывах к терроризму и склонению к теракту.

Карпюк отбывает срок в 22,5 года, а Клых в 20 лет по делу об участии в боевых действиях против российских войск в первую чеченскую кампанию.

Кольченко приговорен к 10 годам как член "группы Сенцова".

Сизоновича приговорили к 12 годам по обвинению в подготовке терактов в Ростовской области.

Кроме того, сроком на один год стипендия назначена Юрию Яценко и Геннадию Афанасьеву, которых освободили из российского заключения в 2015 и 2016 году соответственно.

Стипендия составляет три прожиточных минимума для трудоспособных лиц (это около 6 тысяч гривен по состоянию на июль).

Государственная стипендия им. Левка Лукьяненко была учреждена в 2018 году для поддержки незаконно удерживаемых в России и на оккупированных ею территориях, а также освобожденных украинцев.

В мае 2019 года первыми стипендиатами стали политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Николай Семена и Владимир Балух и освобожденные из России Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз.

Украинский диссидент Левко Лукьяненко умер 7 июля 2018 года.