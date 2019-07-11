Его подозревают во взяточничестве, слежке за подчиненными и злоупотреблении служебным положением.

Прокуратура объявила в розыск начальника Волынской таможни по подозрению во взяточничестве, слежке за подчиненными и злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении начальника Волынской таможни ГФС, а также двоих его подчиненных - инспекторов таможни, которые подозреваются в получении взяток за беспрепятственный проезд через государственную границу.

Также задокументирован факт нанесения государственному бюджету более 300 тыс. гривен ущерба вследствие злоупотребления начальником таможни и инспекторами своим служебным положением.

Доказано, что в 2017 году сотрудники таможни сфальсифицировали документы о вывозе спецтехники в Польшу. Кроме того, начальник Волынской таможни подозревается в незаконном приобретении и использовании специального технического средства для получения конфиденциальной информации, которое изъято у него при обыске.

Четверым подозреваемым, в том числе руководителю таможни, направлено сообщение о возможности ознакомления с собранными в ходе досудебного расследования доказательствами. После этого обвинительный акт будет направлено в суд.

Также продолжается досудебное расследование по факту совершения руководителем Волынской таможни уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.182 (незаконный сбор и хранение конфиденциальной информации о лице). Он подозревается в наблюдении за своим подчиненным работником - начальником одного из таможенных постов и членами его семьи. Указанную информацию он получал и хранил с целью скомпрометировать подчиненного в будущем.

"Учитывая, что подозреваемый на вызов не явился и его местонахождение не известно, он объявлен в розыск", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в 2017 году начальника Волынской таможни Виктора Кривицкого, которого задержали по трем обвинениям, в ночь на 20 августа Луцкий горрайонный суд отпустил под личное обязательство.

Кривицкого задержали в Ковеле. Во время обыска у него изъяли 500 долларов, 500 евро и 8 тысяч гривен. Также правоохранители провели обыск на рабочем месте чиновника. Он был задержан по ч.3 ст 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Сразу после задержания Кривицкому стало плохо, его отвезли в больницу.

Кривицкий занимает должность начальника Волынской таможни ГФС с конца 2016 года.