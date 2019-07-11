Если парламент не включить отчет в повестку дня, решение проблемы отодвинется на неопределенный период.

Фото: Макс Требухов

Активисты общественных организаций призывают народных депутатов включить в повестку дня и выслушать отчет парламентской временной следственной комиссии по расследованию нападения на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Фото: Макс Требухов

Об этом сообщил корреспондент LB.ua с площади Конституции перед Верховной Радой.

ВСК завершила работу еще в мае. Проект отчета и рекомендации должна утвердить Верховная Рада большинством голосов.

В случае утверждения отчета рекомендации ВСК по устранению недостатков в расследованиях атак на активистов имеют шанс превратиться в конкретные нормативно-правовые акты и действенные исполнительные решения. Однако, если парламент до выборов не заслушает отчет, проект решения ВСК может остаться проектом и не повлечет за собой никаких последствий и выводов.

Фото: Макс Требухов

"Общество должно знать, почему не раскрыты преступления против общественных деятелей, почему расследования заказных убийств активистов - провалены, кто несет за это ответственность и что надо сделать, чтобы террор гражданского общества наконец прекратился", - сказано в заявлении активистов.

Фото: Макс Требухов

Напомним, председатель ВСК Борислав Береза просил заслушать отчет 21 июня.

ВСК для расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов создали 6 ноября 2018. В феврале работа комиссии была продлена еще на три месяца.