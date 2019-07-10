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В Москве на Красной площади задержали участников акции в поддержку крымских татар

Семеррых задержанных везут в ОВД "Китай-город", остальные разошлись.

В Москве на Красной площади задержали участников акции в поддержку крымских татар
Фото: tvrain.ru

В Москве крымскотатарские активисты вышли на Красную площадь с плакатами против уголовных дел в отношении представителей их народа.

Об этом сообщают российские СМИ.

Участники акции держали в руках плакаты "Борьба с терроризмом в Крыму - это борьба с инакомыслием", "Наши дети не террористы" и другие.

На место прибыли правоохранители и начали задерживать участников акции. Сообщается, что семеро человек задержаны, остальные разошлись. Задержанных везут в ОВД "Китай-город".

Акция связана с запланированным на 11 июля рассмотрением жалобы на приговор четверым крымским татарам в Верховном суде. В  декабре 2018 года суд в Ростове-на-Дону отправил их в колонию на сроки от девяти до 17 лет по делу о создании бахчисарайской ячейки исламистской организации "Хизб ут-Тахрир".

Напомним, Хизб ут-Тахрир" - религиозное движение, запрещенное в России как террористическое, но не запрещенное в Украине.

В 2016 году российская оккупационная власть начала гонения против участников "Хизб ут-Тахрир" в Крыму, который является частью Украины, но незаконно захвачен Россией. Четверо жителей Севастополя уже приговорены к разным срокам лишения свободы. "Организатор" ячейки Руслан Зейтуллаев получил двенадцать лет колонии строгого режима.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

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