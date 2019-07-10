США и Китай возобновили торговые переговоры

Власти США и Китая снова приступили к переговорам с целью урегулирования торговых разногласий между странами.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американский телеканал CNBC.

По информации телеканала, во вторник в телефонных переговорах с американской стороны участвовали глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а с китайской - вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр коммерции КНР Чжун Шань.

По словам представителя администрации США, целью консультаций было "продолжить переговоры, направленные на урегулирование чрезвычайных торговых разногласий" между США и Китаем. Он отметил, что переговоры возобновятся в подходящее время.

Напомним, летом 2018 года Дональд Трамп ввел 25% пошлины на китайский импорт объемом 50 млрд долларов, а в сентябре обложил 10%-ными пошлинами еще 200 млрд долларов импорта. Дополнительный тариф теперь покрывает почти половину импорта китайских товаров в США, и Трамп грозился обложить пошлинами и вторую половину.

10 мая вступило в силу решение Трампа повысить пошлины с 10% до 25% на импорт ряда китайских товаров на общую сумму около $200 млрд, и тогда же американский президент распорядился начать процесс расширения таможенных пошлин на ввоз товаров из Китая, еще не попавших под повышение сборов. Китай в ответ объявил о введении пошлин на американские товары объемом 60 млрд долларов.

По итогам 2018 года экспорт Китая в США составил 478 млрд долларов, импорт американской продукции в Китай - 155 млрд долларов.

В конце июня 2019 года Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин договорились возобновить торговый диалог, несмотря на недавнюю эскалацию экономических споров.