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Франция с 2020 года введет экологический сбор на авиабилеты

Благодаря новому налогу в казну ежегодно будут поступать более 180 млн евро.

Франция с 2020 года введет экологический сбор на авиабилеты
Фото: EPA/UPG

Правительство Франции с 2020 года намерено повысить экологический сбор на авиабилеты. В зависимости от типа билета он будет составлять от 1,5 до 18 евро.

Об этом сообщила министр по делам транспорта Элизабет Борн, передает Deutsche Welle.

В случае повышения сбора он распространится на все рейсы, выполняемые из аэропортов Франции, за исключением перелетов на остров Корсика и французские заморские территории.

Сбор на билеты эконом-класса внутри Франции и в пределах Европы составит 1,5 евро, за пределы Европы - 3 евро. При покупке билета в бизнес-класс сбор на внутрифранцузские и внутриевропейские перелеты составит 9 евро, на другие континенты - 18 евро.

В Париже рассчитывают, что новый сбор ежегодно будет приносить французской казне около 182 миллионов евро. Эти деньги планируют инвестировать в "экологически благоприятную" инфраструктуру, в первую очередь в железную дорогу. Введение налога было одобрено специальным экологическим советом, возглавляемым президентом Эмманюэлем Макроном.

В других европейских странах также предлагают ввести экологические сборы. В частности, подобные планы озвучили правительства Бельгии и Нидерландов. Введение экологического сбора обсуждалось также парламентом Швейцарии, но депутаты отклонили это предложение.

Напомним, в Украине туристический сбор привязали к минимальной зарплате.

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