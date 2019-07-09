Швеция депортирует украинку, потерявшую ногу во время теракта в Стокгольме

Шведский миграционный суд принял решение, что 39-летняя украинка Ирина Заманова, потерявшая правую ногу в результате теракта в Стокгольме в 2017 году, должна покинуть территорию Швеции в течение четырех недель.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на издание The Local.

Заманова пыталась оспорить решение суда, но высшая инстанция - Апелляционный миграционный суд - решила не рассматривать ее дело.

"Это означает, что теперь украинка и ее 14-летняя дочь должны покинуть Швецию.. Очевидно, что суды решили не принимать во внимание сложившиеся чрезвычайные обстоятельства", - сообщил адвокат Замановой Хенрик Хоффман, добавив, что считает "очень прискорбным" то, что Швеция не может заботиться о женщине, которая оказалась в столь ужасной ситуации.

Заманова приехала в Швецию в апреле 2017 года в качестве туристки. Она пострадала во время теракта, совершенного членом "Исламского государства". Гражданин Узбекистана украл грузовик и наехал на пешеходов на оживленной улице в центре Стокгольма. Врачи были вынуждены ампутировать украинке правую ногу ниже колена.

Женщине был предоставлен временный вид на жительство, потому что она была свидетелем по делу о теракте. Со временем срок действия разрешения истек, поэтому она обратилась за разрешением на постоянное проживание со ссылкой на "чрезвычайные обстоятельства". Однако Шведское иммиграционное управление отклонило ее просьбу.

Напомним, теракт в Стокгольме произошел 7 апреля 2017 года. Грузовик врезался в толпу людей на пешеходной улице Дроттнинггатан в центре шведской столицы. В результате погибли четыре человека, еще 15 пострадали.Незадолго до теракта грузовик угнали. В исполнении теракта подозревают гражданина Узбекистана Рахмата Акилова. Он признал свою вину в суде.

Атака в Стокгольме стала четвертым терактом в Европе с использованием транспортных средств. В июле 2016 года грузовик въехал в толпу людей на Английской набережной в Ницце, жертвами атаки стали 86 человек. В декабре 2016 года произошел теракт в Берлине - грузовик въехал в толпу людей на рождественском базаре: погибли 11 человек. В марте 2017 года автомобиль наехал на людей на Вестминстерском мосту рядом со зданием британского парламента: погибли пять человек.