Трамп отказался работать с послом Британии после утечки писем с критикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет работать с послом Великобритании Кимом Дэрроком.

Так он отреагировал на утечку писем посла, в которых тот называл администрацию Трампа "неумелой", передает Би-би-си.

"Я не знаю посла, но в США его не любят и не думают о нем хорошо. Мы больше не будем иметь с ним дело. Хорошие новости для замечательного Соединенного Королевства - то, что у них скоро будет новый премьер-министр. Хотя в прошлом месяце я наслаждался великолепным государственным визитом [в Британию], меня больше всего поразила королева!" - написал Трамп в своем Twitter.

Британское правительство назвало утечку писем неудачей, подчеркнув, что Лондон и Вашингтон по-прежнему связывают "особые и прочные" отношения. Представитель Даунинг-стрит заявил: "Мы ясно дали понять США, как для нас прискорбна эта утечка. Выборочные выдержки не отражают близость и уважительность в отношениях двух стран". В то же время, он отметил, что послы должны давать честные оценки происходящего в тех странах, где они работают, поэтому Мэй поддерживает Дэррока.

В другом твите Трамп раскритиковал политику премьера Британии Терезы Мэй, которая готовится покинуть свой пост, заявив, что она "создала беспорядок".

Конфиденциальные электронные письма посла появились в СМИ в воскресенье. Они содержали ряд критических замечаний в адрес Трампа и его администрации. Политика Белого дома в них характеризовалась как "неуклюжая и неумелая". В письмах, датируемых 2017 годом, говорится, что слухи о "распрях и хаосе" в Белом доме в основном подтвердились, а политика по таким важным вопросам, как Иран, оказалась "бессвязной и хаотичной".

Тем временем в Великобритании начинается официальное расследование обстоятельств того, как письма британского посла попали в руки журналистов издания Mail on Sunday. "Нужно понять, не замешана ли в этой истории некая вражески настроенная держава", - пишет во вторник газета Times.

Журналистка Mail on Sunday Изабел Оакшотт, которая опубликовала письма, отвергла предположения о том, что у нее могли быть контакты с российскими спецслужбами. "Я рада сообщить, что у меня ровно ноль контактов с российскими спецслужбами", - написала она в Twitter.

Отметим, что полномочия Дэррока в любом случае должен был подойти к концу через несколько месяцев. В этом случае ему, возможно, придется уйти в отставку ранее. Если же Трамп не будет иметь дело лично с ним, то посол может остаться в стране до тех пор, пока новый премьер не назначит другого посла.

Напомним, в июне во время визита в Британию Трамп обозвал мэра Лондона "отмороженным неудачником" после того, как тот сравнил риторику Трампа с фашистской.

Ранее президент США выразил симпатию стороннику жесткой линии в вопросе о "Брексите" и возможному преемнику Терезы Мэй на посту премьер-министра Британии Борису Джонсону, чем вызвал недовольство в Великобритании.