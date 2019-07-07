В СМИ попали депеши британского посла о некомпетентности администрации Трампа

Британский посол в США сэр Ким Дэррок называл администрацию президента США Дональда Трампа в донесениях на родину неумелой, неуверенной в себе и некомпетентной.

Об этом стало известно после того, как электронная переписка британского дипломата просочилась в прессу, пишет BBC.

Например, о внутренних конфликтах в администрации Трампа посол писал так: "Мы не верим, что эта администрация станет сколь-нибудь более нормальной; менее дисфункциональной; менее непредсказуемой; менее расколотой на фракции; менее неуклюжей и неумелой в дипломатии". По его мнению, нынешний Белый дом "никогда не будет выглядеть компетентным".

Переписка охватывает период с 2017 года до самого недавнего времени.

Британский МИД назвал хулиганством утечку конфиденциальных документов в газету Mail on Sunday, но не стал ставить под сомнение достоверность опубликованных депеш.

Представитель Форин-офиса заметил, что к задачам британских дипломатов относится "честный и неприукрашенный анализ" политических процессов в стране пребывания для нужд членов правительства.