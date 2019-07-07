Bellingcat установил детали передвижения руководителя группы по отравлению Скрипалей

С 2016 по 2018 годы он не менее пяти раз ездил в Швейцарию и посещал штаб-квартиру WADA.

"Боширов", "Петров" и предполагаемый "Федотов" одновременно летали в Лондон и могут быть связаны с российскими спецслужбами

Расследовательская группа Bellingcat и онлайн-издание The Insider обнародовали новые детали передвижений Дениса Сергеева, которого считают руководителем группы офицеров военной разведки, причастных к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

С 2016 по 2018 годы он не менее пяти раз посещал Швейцарию, говорится во второй части расследования, опубликованного в субботу, 6 июля.

Расследователи называют наиболее интересной вторую поездку Сергеева, которая состоялась в сентябре-октябре 2017 года. В частности, он несколько раз приезжал в Лозанну, где посетил район со "множеством государственных лабораторий", заходил в штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также побывал на лекции бывшего американского посла в Швейцарии и Лихтенштейне Сьюзан Левин.

В ноябре и декабре того же года Сергеев находился в Швейцарии одновременно с предполагаемыми отравителями Скрипалей "Александром Петровым" (Александром Мишкиным) и "Русланом Бошировым" (Анатолием Чепигой). Во время последней поездки в январе 2018 года Сергеев за два дня 14 раз созванивался со своим московским куратором, отмечают расследователи.

Перемещения руководителя вероятных отравителей Скрипалей "указывают на его явный интерес к штаб-квартирам международных спортивных организаций", подчеркивается в расследовании.

В Швейцарию предполагаемые сотрудники ГРУ могли ездить для того, чтобы установить, какую информацию Скрипаль передает швейцарским спецслужбам. Авторы не исключают, что россияне уже в то время готовили покушение на экс-агента.

Напомним, в марте 2018 года в британском Солсбери были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии следствия, яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля. После длительного лечения Скрипали покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держится в тайне.

В июне в городе Эймсбери были госпитализированы граждане Великобритании Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стерджес. Позже было установлено, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Спустя несколько дней Стерджес скончалась. Российская сторона отрицает причастность к обоим инцидентам.

Лондон обвинил в преступлении предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), Руслана Боширова и Александра Петрова. Следствие указало, что их имена могут быть вымышленными. Позднее в деле появился третий подозреваемый - представитель военной разведки России, прибывший в Великобританию с паспортом на имя Сергея Федотова.

Расследовательские группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" узнали подробности из биографии Боширова, Петрова и Федотова и назвали их настоящие имена - Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев. Позднее Bellingcat и The Insider сообщили, что Сергеев может быть причастен к попытке отравления болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году.