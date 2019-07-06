На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1, следует из данных Геологической службы США.

Как пишет Reuters, для штата это землетрясение стало самым сильным с 1999 года.

"Землетрясение произошло вечером 5 июля по местному времени в 202 километрах от Лос-Анджелеса. Эпицентр находился рядом с городом Риджкрест", - говорится в сообщении.

По словам мэра, землетрясение привело к пожарам и утечке газа. Также сообщается о пострадавших, их число неизвестно.

CNN со ссылкой на властей пишет, что около двух тысяч человек остались без электричества, создан центр экстренной помощи.

В пожарной службе округа Сан-Бернардино рассказали о множестве сообщений о трещинах в фундаментах зданий и обрушении стен. Подземные толчки можно было ощутить в Лас-Вегасе и Мексике.

В Калифорнии уже дважды за неделю происходит землетрясение. 4 июля на юге штата были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 6,4. Сейсмологи Геологической службы США сообщили, что зарегистрировали более 80 толчков после начального землетрясения.

Голос Америки пишет, что в результате этого землетрясения появились глубокие трещины в Национальном парке «Долина Смерти», который находится в 182 км от Лос-Анджелеса.