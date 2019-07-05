Трамп поздравил американцев с днем независимости и назвал "сильнейшей нацией"

Президент США Дональд Трамп во время выступления по случаю Дня независимости назвал Соединенные Штаты "самой исключительной нацией в мировой истории", указав на мощь всех подразделений американской армии. Об этом сообщает CNN.

Фото: cnn.com

Церемония началась пролетом над Национальной аллей в центре Вашингтона "Борта номер один" - президентского самолета Boeing 747.

Выступая у мемориала Линкольну, Трамп похвалил разные подразделения американской армии и напомнил о скором появлении космических сил США. Президент произносил речь, стоя на сцене за пуленепробиваемым стеклом.

"Наша нация сегодня сильнее, чем когда-либо прежде", - заявил президент США.

"Мы никогда не забудем, что мы американцы, и будущее принадлежит нам. Будущее принадлежит смелым, сильным, гордым и свободным. Мы - один народ, преследующий одну мечту и одну великолепную судьбу", - сказал Трамп в заключении.

A great crowd of tremendous Patriots this evening, all the way back to the Washington Monument! #SaluteToAmerica🇺🇸 pic.twitter.com/nJghdfqIhX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 липня 2019 р.

По завершении выступления Трамп в твиттере опубликовал снимок толпы, собравшейся у мемориала Линкольна во время его выступления, назвав их "потрясающими патриотами".

Мероприятие в честь Дня независимости США в этом году называлось "Слава Америке" и было посвящено американским военным.