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В США предложили новые санкции против России из-за ее возвращения в ПАСЕ

Группа поддержки Украины в Конгрессе США осудила возвращение российской делегации в ПАСЕ.

В США предложили новые санкции против России из-за ее возвращения в ПАСЕ

Группа поддержки Украины в Конгрессе США представила проект двухпартийной резолюции Палаты представителей с осуждением решения ПАСЕ о восстановлении права голоса России в организации.

В тексте резолюции говорится, что "решение Совета Европы в полной мере восстановить право голоса России и ее диктатора Владимира Путина вызывает глубокое беспокойство", передает Голос Америки.

Текст резолюции, кроме осуждения решения Совета Европы, содержит призыв к США продолжать накладывать санкции на Россию и в частности призывает США и ЕС "наложить дополнительные санкции на Россию, если в первую годовщину агрессии России в Керченском проливе украинские корабли и моряки до сих пор находиться под стражей в России".

Напомним, ночью 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает Российской Федерации право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.

Новоизбранный президент Европейского парламента Давид-Мариа Сассоли заявил, что санкции против РФ пока останутся действительными.

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