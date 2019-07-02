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В России из-за пожара на военном глубоководном аппарате погибли 14 человек

Аппарат якобы предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.

В России из-за пожара на военном глубоководном аппарате погибли 14 человек
Порт в Североморске
Фото: VesselFinder

Четырнадцать российских подводников погибли 1 июля при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

Глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск, который расположен на берегу Баренцева моря в Мурманской области.

На данный момент очаг возгорания ликвидирован.

Причины пожара сейчас устанавливают

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