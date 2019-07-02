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Партия брексита повернулась спиной во время исполнения гимна ЕС на первом заседании Европарламента

Евроскептики Фаража устроили демарш.

Фото: EPA/UPG

Британские депутаты от Партии брексита Найджела Фаража устроили демарш на первом заседании Европарламента нового созыва, демонстративно повернувшись спиной к триубне во время исполнения гимна ЕС.

Об этом пишет BBC.

Великобритания должна была покинуть Евросоюз до выборов в Европарламент, но не смогла договориться об условиях выхода, и в итоге британцы участвовали в выборах. Явка в Британии оказалась ниже среднего и составила около 37%. При этом в других европейских странах явка выросла по сравнению с прошлыми выборами и составила в среднем 51%.

Партия Фараджа получила наибольшее число голосов на выборах в Европейский парламент в Великобритании и заняла 28 депутатских мест из 64, отведенных Британии.

Второе место заняла партия либерал-демократов, выступающая категорически против выхода Соединенного Королевства из ЕС.

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