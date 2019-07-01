Туск приостановил саммит ЕС и перенес его на 2 июля

На мероприятии будут обсуждаться кадровые вопросы.

Глава Европейского совета Дональд Туск приостановил экстренный саммит Евросоюза относительно определения ключевых должностей и перенес его на вторник, 2 июля.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Туска Пребен Амман.

"Туск приостанавливает встречу и созывает саммит завтра в 11:00" - написал он.

По данным агентства AFP, в связи с этим канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что лидеры ЕС смогут достичь компромисса по самым высоким должностям.

Напомним, выборы в Европейский парламент в странах Евросоюза начались 23 мая. В этот день голосование прошло в Великобритании и Нидерландах. 24 мая голосование провели для жителей Ирландии и Чехии, а 25 мая - Латвии, Мальты и Словакии. В остальных странах Евросоюза выборы завершились 26 мая.

В общей сложности в выборах 2019 года приняли участие граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшая процесс своего выхода из ЕС.