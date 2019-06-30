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Евросоюз подписал договор о зоне свободной торговли с Вьетнамом

Стороны ликвидируют 99% всех таможенных сборов.

Евросоюз подписал договор о зоне свободной торговли с Вьетнамом
Евросоюз подписал договор о зоне свободной торговли с Вьетнамом
Фото: EPA/UPG

Представители Евросоюза и Вьетнама в воскресенье, 30 июня, подписали договор о свободной торговле, который позволит ликвидировать 99% таможенных сборов, передает Немецкая волна.

"В соответствии с соглашением, ЕС и Вьетнам ликвидируют 99% всех таможенных сборов. Соглашение также частично отменит барьеры перед ЕС, открывая доступ европейским компаниям к вьетнамскому рынку услуг и закупок", - говорится в сообщении.

Обе стороны ожидают, что договор принесет им значительную экономическую выгоду. В частности, в ЕС предполагают, что она будет способствовать 15-процентному росту ВВП блока в долгосрочной перспективе.

Документ подписали еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем и министр по вопросам бизнес-среды, торговли и предпринимательства Румынии Штефан Раду Опря в присутствии вьетнамского премьер-министра Нгуена Суан Фука.

Однако договор еще должен одобрить Европейский парламент, часть представителей которого ранее выражали обеспокоенность состоянием соблюдения прав человека вьетнамским правительством. Кроме того, ранее правозащитники призвали европейских политиков к тому, чтобы те требовали больших политических реформ от Ханоя перед подписанием соглашения.

Отметим, Вьетнамом руководят представители коммунистической партии. Американская группа по мониторингу прав человека 88 Project насчитала 263 узников совести во вьетнамских тюрьмах. Тем не менее коммунистическое правительство настаивает, что в стране нет политических заключенных.

Ранее сообщалось, что ЕС завершил переговоры о зоне свободной торговли с Южной Америкой.

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