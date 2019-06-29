Руководство бывшей правящей партии Молдовы в полном составе ушло в отставку

Руководство Демократической партии Молдовы, потерявшей власть в начале июня, ушло в отставку в полном составе. Ее лидер Влад Плахотнюк покинул пост лидера ДПМ еще 24 июня, а в субботу, 29 июня, от должностей отказались все вице-председатели.

Об этом пишет NewsMaker.

Новое руководство и новую программу партии планируется утвердить на внеочередном конгрессе партии, который назначен на 27 июля. До тех пор партией будет руководить экс-премьер Павел Филип.

Он сказал, что Демпартия намерена провести реформу и стать "социальной партией" европейского типа. Цель реформы ДПМ состоит в том, чтобы партия осталась "сильным политформированием, которое будет уравновешивать политические крайности в молдавской политике".

Филип не исключил, что в будущем Молдове понадобится такая сила, которая "привнесла бы такой баланс", учитывая, что "правящую коалицию сейчас создали крайние политические силы - справа и слева".

"Но такой силой не может стать Демпартия в ее нынешнем виде - мы все это понимаем", - добавил Филип.

Также Демпартия покинет головной офис, поскольку содержать его ей больше не по карману.

Напомним, что в течение июня в Молдове произошла смена власти - ДПМ ушла в оппозицию, а коалицию сформировали Партия социалистов Республики Молдовы и проевропейский блок ACUM. Новым премьер-министром стала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS), входящей в блок ACUM, Майя Санду, а спикером - председатель ПРСМ Зинаида Гречаный.

Влад Плахотнюк покинул территорию страны, сославшись на опасения за безопасность своей семьи.