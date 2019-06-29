Накануне он допустил встречу с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Южную Корею, где во время визита в демилитаризованную зону у него может состояться встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом в субботу, 29 июня, пишет агентство Associated Press.

Ожидается, что президент США также проведет переговоры с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в Сеуле.

Накануне Трамп заявил, что не имеет ничего против того, чтобы пересечь ненадолго границу с КНДР во время визита в демилитаризованную зону.

"После некоторых очень важных встреч, включая встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, я отправлюсь из Японии в Южную Корею с президентом Мун Чжэ Ином. Пока я буду там, если председатель Ким Чен Ын видит эту запись, я бы встретился с ним на границе в демилитаризованной зоне, чтобы просто пожать руки и сказать"привет", - написал Трамп в своем Twitter.

До этого о переговорах лидеров США и КНДР в ближайшее время не сообщалось.

Напомним, Трамп прибыл в Южную Корею из Японии, где он принимал участие в двухдневном саммите G20 в Осаке. Во время саммита американский лидер встретился, в частности, с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.