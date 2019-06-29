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Футболистка, которой жестко ответил Трамп, сделала дубль и вывела cборную США в полуфинал женского ЧМ-2019

Американки победили француженок.

Футболистка, которой жестко ответил Трамп, сделала дубль и вывела cборную США в полуфинал женского ЧМ-2019
Меган Рапино
Фото: EPA/UPG

Нападающая сборной США Меган Рапино стала главной героиней четвертьфинального матча женского Чемпионата мира-2019 против хозяек турнира - француженок.

Американки выиграли со счетом 2:1, Рапино сделала дубль.

Примечательно, что два дня назад она сказала, что не пойдет в "долбаный Белый дом", если станет чемпионкой мира. На ее резкие слова не менее резко ответил президент США Дональд Трамп, заявивший, что ей сперва нужно закончить свою работу и победить, прежде чем говорить об этом.

Действующий чемпион мира сборная США в полуфинале ЧМ-2019 сыграет с Англией.

Обзор матча США-Франция - на официальном сайте ФИФА.

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