Нападающая сборной США Меган Рапино стала главной героиней четвертьфинального матча женского Чемпионата мира-2019 против хозяек турнира - француженок.

Американки выиграли со счетом 2:1, Рапино сделала дубль.

Примечательно, что два дня назад она сказала, что не пойдет в "долбаный Белый дом", если станет чемпионкой мира. На ее резкие слова не менее резко ответил президент США Дональд Трамп, заявивший, что ей сперва нужно закончить свою работу и победить, прежде чем говорить об этом.

Действующий чемпион мира сборная США в полуфинале ЧМ-2019 сыграет с Англией.

Обзор матча США-Франция - на официальном сайте ФИФА.