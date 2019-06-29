В третьем четвертьфинале Копа Америки-2019 встречались действующий обладатель титула – сборная Чили и команда, которая выиграла в нынешнем розыгрыше все матчи, причем не пропустившая ни одного мяча – Колумбия.

Не пропустили подопечные португальского специалиста Карлуша Кейроша и на сей раз, во всяком случае, с игры. Однако уступили.

Правда, мяч побывал в воротах Давид Оспины, причем дважды. Но, в обоих случаях радость чилийских футболистов была преждевременной – в "игру вступал" VAR и нули на табло сохранялись.

В серии пенальти всё решил единственный промах колумбийца Вильяма Тесильо 5:4 – и действующий победитель Копа Америка остается в обойме нынешнего турнира.

В полуфинале сборная Чили встретится с победителем пары Уругвай – Перу.