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Фирмино забил самый курьезный гол на Копа Америка-2019

Бразильцы разнесли Перу.

Фирмино забил самый курьезный гол на Копа Америка-2019
Фото: EPA/UPG

На проходящем в Бразилии Кубке Америки стартовали заключительные матчи группового этапа.

В группе А хозяева турнира встречались с командой Перу.

Пентакампеоны вынесли "инков" со счетом 5:0. Счет для перуанцев мог быть куда позорнее, реализуй Габриэл Жезус на 90+4 минуте пенальти.

Отметим, что один из самых курьезных голов в своей карьере записал на свой счет форвард "селесао" Роберто Фирмино.

Вначале игрок "Ливерпуля" подставился под вынос мяча вратарем соперника. Мяч по высокой траектории опустился за спину Педро Гальесе, но голкипера выручили перекладина. И тогда за дело взялся Фирмино.

Вначале Роберто разобрался с незадачливым Педро, а затем не глядя воткнул мяч в ворота, удвоив преимущество сборной Бразилии.

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