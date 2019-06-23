WBO назначило Усика обязательным претендентом для победителя чемпионского реванша Руис – Джошуа

Украинец уже во втором своем бою в супертяжах может аккумулировать у себя чемпионский пояс.

Всемирная боксерская организация (WBO) на основании петиции, поданной адвокатом Джоном Хорньюером, издала официальное постановление о назначении Александра Усика обязательным претендентом в супертяжелом дивизионе, сообщает BoxingScene.

Таким образом, украинец стал обязательным претендентом для победителя реванша Энди Руис – Энтони Джошуа.

Сейчас титул принадлежит мексиканцу Руису, который после недавней победы нокаутом над британцем стал обладателем еще трех поясов (IBF, WBA, IBO).

Отметим, в настоящее время боксером с самым высоким рейтингом в WBO является соотечественник Джошуа - Диллиан Уайт. И поэтому данное решение WBO не всеми воспринялось положительно.

В частности, сторонники Уайта требовали отложить решение о выборе обязательного претендента до 22 июля, когда Диллиан проведет свой бой с Оскаром Ривасом.

Однако, в организации решили, что статус Усика как суперчемпиона в тяжелом весе дает ему внеочередное право на проведение чемпионского боя.

Напомним, что дебют Усика в хэвивейте против Карлоса Такама был отложен до сентября из-за травмы бицепса у украинца.