Чемпионка мира Дарья Белодед первой среди украинских спортсменов поднялась на пьедестал II Европейских игр, которые проходят в Минске (Беларусь).

В турнире по дзюдо 18-летняя киевская динамовка завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 кг, выиграв в финале у действующей чемпионки Европы 24-летней россиянки Ирины Долговой, сообщает Укринформ.

В другом поединке за "золото" Европейских игр столичный дзюдоист Георгий Зантарая (66 кг) встретится с итальянцем Маттео Медвесом.

Европейские игры стартовали в Минске накануне и продлятся до 30 июня, за это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 видах спорта.