Накануне вечером в столице Белоруссии на стадионе "Динамо" состоялась церемония открытия ІІ Европейских игр.

На Играх будет разыграно 200 комплектов наград. В соревнованиях примут участие около 4 тыс. спортсменов из пятидесяти стран Европы, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах спорта включены в квалификационную систему летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Украину на Играх будут представлять 198 спортсменов, которые выступят во всех представленных видах спорта.

Знаменосцем сборной Украины стал легендарный стрелок Николай Мильчев.

Фото: НОК Сборная Украины

Добавим, что сегодня будет разыграно 7 комплектов наград: спортивная акробатика, велосипедный спорт, художественная гимнастика, дзюдо, самбо, стрельба из лука и стрельба пулевая.