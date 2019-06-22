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В Минске состоялась торжественная церемония открытия ІІ Европейских игр

Сегодня спортсмены разыграют первые комплекты наград.

Накануне вечером в столице Белоруссии на стадионе "Динамо" состоялась церемония открытия ІІ Европейских игр.

На Играх будет разыграно 200 комплектов наград. В соревнованиях примут участие около 4 тыс. спортсменов из пятидесяти стран Европы, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах спорта включены в квалификационную систему летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Украину на Играх будут представлять 198 спортсменов, которые выступят во всех представленных видах спорта.

Знаменосцем сборной Украины стал легендарный стрелок Николай Мильчев.

Сборная Украины
Фото: НОК
Сборная Украины
Добавим, что сегодня будет разыграно 7 комплектов наград: спортивная акробатика, велосипедный спорт, художественная гимнастика, дзюдо, самбо, стрельба из лука и стрельба пулевая.

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