Лионель лишь один в поле воин.

Сборная Аргентины на Копа Америка-2019 пока не радует своих фанов, добыв лишь одно очко в стартовых двух матчах группового этапа.

Эпизод в концовке поединка против Парагвая (1:1) показал всю глубину проблем, стоящих перед двукратными чемпионами мира.

В Сети стало вирусным фото, сделанное на четвертой компенсированной минуте второго тайма. На нем Лионель Месси пытается с центра поля разогнать столь необходимую при равном счете голевую атаку своей команды.

При этом капитан сборной Аргентины, как загнанный волк, находится в плотном окружении восьми игроков соперника, а помощь Лео оказывают лишь полтора человека (один партнер стоит согнувшись и явно не собирается участвовать в атаке).

This is Messi with Argentina

94th minute and Argentina needs a goal.

Where are the other players??? pic.twitter.com/nadnT9I1EA — Silva⚡ (@ButeleMike) 20 июня 2019 г.

Да, с такой помощью успеха не добьешься.

Напомним, в последнем туре группового этапа Аргентина встретится с Катаром. Для выхода в плей-офф аргентинцам необходимо побеждать.