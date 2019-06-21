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Фото Месси на Копа Америка объясняет все последние неудачи сборной Аргентины

Лионель лишь один в поле воин.

Фото Месси на Копа Америка объясняет все последние неудачи сборной Аргентины
На плечах Месси постоянно "висят" соперники
Фото: EPA/UPG

Сборная Аргентины на Копа Америка-2019 пока не радует своих фанов, добыв лишь одно очко в стартовых двух матчах группового этапа.

Эпизод в концовке поединка против Парагвая (1:1) показал всю глубину проблем, стоящих перед двукратными чемпионами мира.

В Сети стало вирусным фото, сделанное на четвертой компенсированной минуте второго тайма. На нем Лионель Месси пытается с центра поля разогнать столь необходимую при равном счете голевую атаку своей команды.

При этом капитан сборной Аргентины, как загнанный волк, находится в плотном окружении восьми игроков соперника, а помощь Лео оказывают лишь полтора человека (один партнер стоит согнувшись и явно не собирается участвовать в атаке).

Да, с такой помощью успеха не добьешься.

Напомним, в последнем туре группового этапа Аргентина встретится с Катаром. Для выхода в плей-офф аргентинцам необходимо побеждать.

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