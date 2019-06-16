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Сборная Аргентины с Месси с сенсационного поражения стартовала на Кубке Америки

"Альбиселесте" проиграли колумбийцам.

Расстроенный Лионель Месси
Фото: EPA/UPG
Расстроенный Лионель Месси
В стартовавшем в Бразилии 46-м розыгрыше Кубка Америки по футболу проходят матчи первого тура.

Сенсационным результатом завершился в группе В матч между двукратными чемпионами мира – аргентинцами и сборной Колумбии.

Владея на протяжении всего поединка игровым и территориальным преимуществом Месси и компания умудрились проиграть 0:2 (Роджер Мартинес, 71, Дуван Сапата, 86).

Сегодня пройдет еще один матч в группе В – Парагвай встретится, не удивляйтесь, с Катаром.

Отметим, в группе С, наряду с Эквадором, Чили и Уругваем сыграет еще одна "южноамериканская" страна – Япония.

Участие сборных Катара и Японии в турнире объясняется очень просто. Дело в том, что еще в 1993 году руководство КОНМЕБОЛ (организация, управляющая футболом в Южной Америке) решило приглашать по две национальные команды из других континентов для популяризации Кубка. 

Одним из гостей-завсегдатаев турнира стала сборная Мексики. Однако в этом розыгрыше, организаторы решили обратить внимание на другие страны. Выбор пал на Катар и Японию, как оказалось финалистов Кубка Азии-2019, а Мексика впервые за 26 лет осталась за бортом турнира.

Отметим, в первом туре в группе А хозяева турнира крупно обыграли Боливию 3:0 (дубль Филипе Коутиньо, 50 - с пенальти, 53 и Эвертон, 85), а Венесуэла и Перу расписали безголевую ничью.

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