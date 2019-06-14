Капитан "Манчестер Юнайтед" продолжит карьеру в чемпионате Эквадора

33-летний капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия переходит в эквадорский клуб "ЛДУ Кито", сообщает El Universo.

Антонио уже подтвердил изданию, что его возвращение на Родину является согласованным, и состоится после Копа Америка в Бразилии.

Также сообщается, что игрока сборной Эквадора хотели бы заполучить в свой состав клубы из Турции, Китая и МЛС.

Напомним, весной главный тренер МЮ Уле Гуннар Сольскьяер подтвердил, что Валенсия уйдет из клуба по окончанию сезона.

Валенсия является одним из старожилов "МанЮнайтед". Клуб с "Олд Траффорд" подписал его еще при сэре Алексе Фергюсоне в 2009 году.

В прошлом сезоне Антонио из-за травм провел всего 9 матчей за "красных дьяволов" во всех турнирах.