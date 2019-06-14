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"Генк" определился с трансферной стоимостью Малиновского

В межсезонье Руслан Малиновский может покинуть клуб.

"Генк" определился с трансферной стоимостью Малиновского
Руслан Малиновский
Фото: ФК "Генк"

Хавбек бельгийского "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский может покинуть клуб во время летнего трансферного окна, сообщает Voetbalkrant.com.

Бельгийский клуб готов расстаться с украинским хавбеком не менее чем за 20 млн евро, уточняет издание.

Сообщается, что в подписании Руслана заинтересованы сразу несколько клубов из Топ-лиг Европы. В частности, в услугах Руслана заинтересованы итальянские "Сампдория" и "Аталанта".

В минувшем сезоне Малиновский провел за "Генк", который стал чемпионом Бельгии, 50 матчей, забил 16 голов и отдал 10 голевых передач. 

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