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На Тайгера Вудса подали в суд в связи с гибелью бармена его ресторана

Адвокаты, представляющие семью погибшего, также обвинили Вудса в уничтожении вещдоков.

На Тайгера Вудса подали в суд в связи с гибелью бармена его ресторана
Тайгер Вудс
Фото: EPA/UPG

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс оказался в центре скандала в связи с гибелью бармена Николаса Иммесбергера, работавшего в его ресторане, сообщает championat.com, ссылаясь на TMZ.

10 декабря 2018 года Иммесбергер завершил свою смену, но остался в заведении, чтобы выпить. В итоге он сильно напился, но решил добраться домой на своем автомобиле. Николас попал в ДТП и погиб на месте. Ему было 24 года. Уровень алкоголя в его крови в три раза превышал допустимую норму.

Семья погибшего подала в суд на Вудса и его подругу Эрику Херман, которая является управляющим ресторана. Родственники бармена утверждают, что Вудс и Херман знали о проблемах Николаса с алкоголем и назвали Тайгера лично ответственным за то, что Иммесбергеру позволили выпить слишком много.

Адвокаты, представляющие семью погибшего, также обвинили Вудса в уничтожении видеозаписей, которые, как утверждается, показали, что бармен пил за три часа до автокатастрофы.

Вместе с тем, гольфист намерен отправить встречный иск семье бармена.

Юридическая команда Вудса заявила о неправомерном иске, который был подан против него семьей бармена.

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