На Тайгера Вудса подали в суд в связи с гибелью бармена его ресторана

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс оказался в центре скандала в связи с гибелью бармена Николаса Иммесбергера, работавшего в его ресторане, сообщает championat.com, ссылаясь на TMZ.

10 декабря 2018 года Иммесбергер завершил свою смену, но остался в заведении, чтобы выпить. В итоге он сильно напился, но решил добраться домой на своем автомобиле. Николас попал в ДТП и погиб на месте. Ему было 24 года. Уровень алкоголя в его крови в три раза превышал допустимую норму.

Семья погибшего подала в суд на Вудса и его подругу Эрику Херман, которая является управляющим ресторана. Родственники бармена утверждают, что Вудс и Херман знали о проблемах Николаса с алкоголем и назвали Тайгера лично ответственным за то, что Иммесбергеру позволили выпить слишком много.

Адвокаты, представляющие семью погибшего, также обвинили Вудса в уничтожении видеозаписей, которые, как утверждается, показали, что бармен пил за три часа до автокатастрофы.

Вместе с тем, гольфист намерен отправить встречный иск семье бармена.

Юридическая команда Вудса заявила о неправомерном иске, который был подан против него семьей бармена.