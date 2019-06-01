Премьер Малайзии потребовал более веских доказательств против России в деле о крушении MH17
Премьер Малайзии потребовал более веских доказательств против России в деле о крушении MH17
Зеленский утвердил новый состав СНБО
Зеленский утвердил новый состав СНБО
Двух сотрудников "Укрзализныци" задержали за взятку 270 тысяч гривен
Двух сотрудников "Укрзализныци" задержали за взятку 270 тысяч гривен
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Луценко не позвали на совещание к Зеленскому
Луценко не позвали на совещание к Зеленскому
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
Харьковский горсовет закупил ели в 10 раз дороже рыночной стоимости
Харьковский горсовет закупил ели в 10 раз дороже рыночной стоимости
Скоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стекло
Скоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стекло
ГлавнаяСпорт

Во время женского турнира по гольфу US Open молния ударила в дерево прямо на поле

Участников и зрителей успели эвакуировать.

Фото: Twitter
В американском городе Чарльстон, штат Южная Каролина, проходит популярный женский турнир по гольфу US Open.

В день второго раунда, который был прерван из-за непогоды, произошел курьезный случай. Во время грозы молния попала в дерево, стоящее между ти и грином.

К тому времени организаторы заблаговременно эвакуировали всех игроков и зрителей.

После двух неполных раундов с результатом "- 6" лидирует японка Мамико Хига, на втором месте американка Джессика Корда, у которой результат "- 5".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также