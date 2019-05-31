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Федерер установил абсолютный рекорд Большого шлема

Роджер Федерер провел 400-й матч на мастерсе.

Федерер установил абсолютный рекорд Большого шлема
Роджер Федерер
Фото: EPA/UPG

Третья ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер в рамках третьего круга Открытого чемпионата Франции провел поединок с норвежцем Каспером Руудом.

Матч завершился победой швейцарца 6:3, 6:1, 7:6 (10-8).

Данный матч стал 400-м для 37-летнего спортсмена на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

20-кратный обладатель Гранд Слэмов стал первым теннисистом в истории, как среди мужчин, так и среди женщин, который смог достичь данного показателя.

Напомним, своей первый поединок на ТБШ экс-первая ракетка мира провел 25 мая 1999 года на "Ролан Гаррос". Тогда Роджер уступил Патрику Рафтеру в четырех сетах.

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