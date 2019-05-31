Экс-главный тренер "Челси" возглавил "Интер"

Миланский "Интер" назначил Антонио Конте на пост главного тренера команды, сообщается на официальном сайте клуба.

Детали контракта не разглашаются, но по данным СМИ, соглашение с 49-летним итальянским специалистом рассчитано на 3 года.

Конте сменил во главе Nerazzurri Лучано Спалетти.

В закончившемся сезоне "Интер" занял 4-е место в Серии А, в Кубке Италии вылетел на стадии четвертьфинала, а в еврокубках дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

Конте ранее работал в "Ювентусе", сборной Италии и "Челси", с которым выиграл в сезоне 2017/17 Английскую Примьер-Лигу.

Добавим, что Конте отсудил у "Челси" 9 млн фунтов за досрочно прерванный контракт.