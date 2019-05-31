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Экс-главный тренер "Челси" возглавил "Интер"

Антонио Конте сменил Лучано Спалетти.

Миланский "Интер" назначил Антонио Конте на пост главного тренера команды, сообщается на официальном сайте клуба.

Детали контракта не разглашаются, но по данным СМИ, соглашение с 49-летним итальянским специалистом рассчитано на 3 года.

Конте сменил во главе Nerazzurri Лучано Спалетти.

В закончившемся сезоне "Интер" занял 4-е место в Серии А, в Кубке Италии вылетел на стадии четвертьфинала, а в еврокубках дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

Конте ранее работал в "Ювентусе", сборной Италии и "Челси", с которым выиграл в сезоне 2017/17 Английскую Примьер-Лигу.

Добавим, что Конте отсудил у "Челси" 9 млн фунтов за досрочно прерванный контракт.

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