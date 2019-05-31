На Чемпионате мира (U-20) по футболу, который проходит на полях Польши, проходят заключительные групповые матчи.
В группе D сборная Украины встречалась с нигерийскими сверстниками.
Подопечными Александра Петракова была достигнута стратегическая ничья 1:1.
На гол Даниила Сикана, забитый игроком "Мариуполя" на 30-й минуте, нигерийцы ответили голом Тиджани с пенальти в дебюте второго тайма.
Отметим, это была вторая попытка нигерийца пробить Андрея Лунина с 11-метровой отметки.
Но Андрей нас приучил, что с первой попытки переиграть голкипера "Леганеса" с пенальти мало кому удается, даже в испанской Примере. Вот и на последней минуте первого тайма Тиджани не стал исключением из правил.
После достигнутого равновесия в счете обе команды посчитали не испытывать судьбу и взаимно "засушили" игру.
В итоге, наша команда заняла первое место в группе. Нигерийцы заняли третье место и также вышли в плей-офф. Между ними расположились американцы, в своем заключительном матче победившие катарцев 1:0.
Соперник сборной Украины по 1/8 финала определится 31 мая, когда состоятся заключительные поединки в группах B, E и F. Наши парни сыграют с одной из команд, занявшей в этих группах третье место.
Матч пройдет 3 июня в Тыхы.
Видеообзор матча Украина - Нигерия - на официальном сайте ФИФА.