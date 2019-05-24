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Стартовал Чемпионат мира по футболу (U-20): первый матч сборная Украины сыграет сегодня

Молодежный Мундиаль пройдет в Польше с 23 мая по 15 июня.

Стартовал Чемпионат мира по футболу (U-20): первый матч сборная Украины сыграет сегодня
Фото: УЕФА

Накануне матчами в группах А и В стартовал 22-й розыгрыш Чемпионата мира-2019 по футболу среди команд до 20 лет.

В группе А экзотическая команда Таити уступила сенегальцам 0:3, а хозяева турнира – поляки проиграли сборной Колумбии 0:2.

В группе В итальянская молодежь оказалась сильнее мексиканской 2:1, а японцы и эквадорцы разошлись миром 1:1.

Молодежный Мундиаль пройдет в 10 городах Польши и завершится 15 июня.

В турнире принимают участие 24 сборные, которые квалифицировались через континентальный отбор. Среди них и команда Украины, попавшая в группу D, где поборется за выход в 1/8 финала со сборными Катара, Нигерии и США. Прямо скажем, подопечным Александра Петракова на групповом этапе достались не гранды мирового молодежного футбола.

Первый матч украинцы проведут сегодня против команды США. Начало поединка – в 21:30 по Киеву.

В 1/8 финала проходят победители групп и команды, занявшие вторые места, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

На молодежном мировом первенстве 2019 года имеют право участвовать игроки, родившиеся с 1 января 1999 по 31 декабря 2003 года.

Финальная стадия турнира проводится раз в 2 года. Действующими победителями являются англичане. Примечательно, что сборная Англии не смогла пробиться в финальный турнир. 

Напомним, первым чемпионом молодежного первенства мира-1977 была сборная СССР, в которой костяк состоял из украинских футболистов: киевских динамовцев Владимира Бессонова, Юрия Сивухи, Сергея Балтачи и Александра Сопко, ныне покойного Андрея Баля и Григория Батича из львовских "Карпат", Валентина Крячко и Виктора Каплуна из харьковского "Металлиста", а также Сергея Жаркова из одесского "Черноморца".

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