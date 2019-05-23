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Главный тренер финалиста Лиги Чемпионов согласовал контракт с "Ювентусом", - СМИ

Маурисио Почеттино летом может переехать в столицу региона Пьемонт.

Главный тренер финалиста Лиги Чемпионов согласовал контракт с "Ювентусом", - СМИ
Маурисио Почеттино
Фото: EPA\UPG

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может возглавить "Ювентус", сообщает Gazzetta dello Sport.

Представители туринского клуба провели успешные переговоры с аргентинским специалистом и согласовали с ним четырехлетний контракт, отмечает издание.

Напомним, недавно "Ювентус" объявил об уходе из клуба по окончании сезона Массимилиано Аллегри, с которым "Старая синьора" выиграла пять Скудетто подряд.

В текущем сезоне "шпоры" под руководством Почеттино финишировали на четвертом месте в чемпионате Англии и сыграют против "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов.

Ранее сообщалось, что "Реал" предлагает Почеттино роскошный 5-летний контракт, по которому зарплата аргентинца будет составлять 17 млн евро в год.

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