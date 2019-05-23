Главный тренер финалиста Лиги Чемпионов согласовал контракт с "Ювентусом", - СМИ

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может возглавить "Ювентус", сообщает Gazzetta dello Sport.
Представители туринского клуба провели успешные переговоры с аргентинским специалистом и согласовали с ним четырехлетний контракт, отмечает издание.
Напомним, недавно "Ювентус" объявил об уходе из клуба по окончании сезона Массимилиано Аллегри, с которым "Старая синьора" выиграла пять Скудетто подряд.
В текущем сезоне "шпоры" под руководством Почеттино финишировали на четвертом месте в чемпионате Англии и сыграют против "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов.
Ранее сообщалось, что "Реал" предлагает Почеттино роскошный 5-летний контракт, по которому зарплата аргентинца будет составлять 17 млн евро в год.