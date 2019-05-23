Главный тренер "Шахтера" высказал неудовольствие регламентом чемпионата Украины

Накануне "Шахтер" и "Динамо" в рамках 30-го тура Украинской Премьер-лиги провели свой заключительный очный поединок в текущем сезоне (1:1).

Главный тренер донецкой команды Паулу Фонсека на послематчевой пресс-конференции прокомментировал борьбу с киевским клубом за чемпионство УПЛ, а также поведал, какой из трех титулов, завоеванных "горняками" под руководством португальца, для него был важнее всего.

"Все чемпионства были очень сложными. Этот сезон мы начинали без лидеров, которых потеряли. Появились молодые ребята в составе. "Динамо" нас поначалу опережало. Первый чемпионский титул был для меня очень важен, поскольку клуб не побеждал два года подряд. Но для меня все чемпионства значат очень много. Сейчас у нас была возможность отмечать с болельщиками, стадион заполнился, чтобы разделить с нами этот праздник", - цитирует Паулу официальный сайт "Шахтера".

Также португальский специалист рассказал, каким образом он бы хотел изменить формат проведения чемпионата Украины.

"За то время, пока я здесь нахожусь, меня никогда не вызывали обсудить что-нибудь в принципе, не только формат чемпионата. Лично мое мнение - я бы хотел играть в чемпионате с 16-ю командами. Такие чемпионаты проводятся в других чемпионатах, но тем не менее, я считаю, что это наименьшая из проблем. Интересно ли мне сейчас в украинском футболе? Конечно же", - отметил Фонсека.

Напомним, за три последних года "Шахтер" выиграл 7 трофеев - по три завоеванных чемпионатов и Кубков Украины, а также Суперкубок Украины (2017).