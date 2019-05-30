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Капитан "Реала" хочет покинуть клуб из-за имеющихся у него финансовых проблем, - СМИ

Серхио Рамос вложился по полной в риэлтерство.

Капитан "Реала" хочет покинуть клуб из-за имеющихся у него финансовых проблем, - СМИ
Серхио Рамос
Фото: EPA/UPG

Капитан "Реала" Серхио Рамос планирует покинуть команду из-за имеющихся у него финансовых проблем, сообщает Sport.es.

В частности, футболист задолжал банку Banco Santander 35 млн евро, уточняет издание.

Рамос через компанию Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales SL, совладельцем которой он является, приобрел на эти деньги участок земли на окраине столицы и планировал начать на нем постройку жилого комплекса.

Однако городские власти не одобрили проект футболиста на этой территории.

В данный момент Рамос ведет переговоры с банком о погашении долга. Обеими сторонами рассматривается вариант, что защитник вернет приобретенную землю.

Но сам Рамос предпочел бы остаться владельцем земли и рассчитаться с банком, подписав многомиллионное соглашение с одним из китайских клубов.

В сезоне-2018/19 футболист принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забив 10 голов.

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