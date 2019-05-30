Лидеры "Барселоны" наложили вето на трансфер Гризманна, - СМИ

Футболисты "Барселоны" выступили против того, чтобы экс-форвард "Атлетико" Антуан Гризманн осуществил свой трансфер на "Ноу Камп", сообщает Diario Sport.

При этом издание уточняет, что инициаторами такого решения были ключевые футболисты "блаугранас" - капитан Лионель Месси и защитник Жерар Пике.

Сам Гризманн сильно расстроился из-за такого решения игроков. В частности, француз не понимает причину сложившейся ситуации и даже пытался навести мосты с некоторыми футболистами "Барсы" по этому поводу.

В минувшем сезоне Антуан провел 48 матчей за "Атлетико", забил 21 гол и отдал 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что Гризманн объявил о своем уходе из "Атлетико".