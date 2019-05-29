Президент Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины, - прим. LB.ua) Андрей Павелко избран председателем Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам, сообщается на официальном сайте УАФ.

Такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Баку. В нем принял участие и Павелко.

Напомним, что в феврале нынешнего года на 43-м Конгрессе УЕФА в Риме Павелко был избран в обновленный состав Исполкома организации. Его мандат будет действовать в течение четырех лет.

43-летний Павелко с начала 2015 года возглавляет Украинскую ассоциацию футбола (ФФУ).