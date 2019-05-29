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На кортах "Ролан Гаррос" запланированное украинское дерби не состоялось (обновлено)

Козлова снялась с матча против Свитолиной.

На кортах "Ролан Гаррос" запланированное украинское дерби не состоялось (обновлено)
Элина Свитолина
Фото: EPA/UPG

Во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису на корте имени Сюзанн Ленглен должно было состояться противостояние первой ракетки Украины, девятой сеяной Элины Свитолиной и четвертой ракетки Украины Катерины Козловой (WTA, 67).

Однако, Козлова по неизвестным причинам снялась с матча.

Таким образом, Элина стала первой теннисисткой на нынешнем турнира, которая вышла в 1/16 финала.

Добавим, что эта могла быть дебютная очная встреча между Свитолиной и Козловой на турнирах WTA. 

До этого Элина и Катерина встречались исключительно на турнирах ITF - последний раз они играли между собой в Донецке в 2013 году. Тогда победила Свитолина.

Обновление. В третьем круге Свитолина сыграет с 19-й сеяной, испанкой Гарбинье Мугурусой, обыгравшей Юханну Ларссон из Швеции в двух сетах 6:4, 6:1.

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