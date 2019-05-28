В Испании разгорелся скандал с договорными матчами, задержан экс-игрок "Реала"

Фото: Marсa Игроки и функционеры, задержанные по подозрению в организации договорных матчей

В испанском футболе в самом разгаре операция Oikos.

Полиция начала расследование в отношении представителей двух высших дивизионов испанского футбола - Ла Лиги и Сегунды по делу о договорных матчах, сообщает Marca.

В частности, под подозрение попали матчи "Валенсии" против "Вальядолида" в рамках последнего тура Ла Лиги 2:0 (благодаря этой победе валенсийцы попали в Лигу Чемпионов) и поединок "Уэски" и "Химнастика" (0:1) в рамках 41-го тура Сегунды прошлого года, уточняет издание.

Отметим, что перед игрой "Уэска" уже обеспечила себе выход в Примеру. "Химнастик", напротив, боролся за выживание и нуждался в очках. Несмотря на пропасть между командами в турнирной таблице (29 очков), на аутсайдера было сделано множество ставок, в том числе на Украине и в Азии, что вызвало подозрение у правоохранительных органов.

В свою очередь, "Валенсия" прокомментировала возможную информацию об участии игроков клуба в игре на букмекеров.

"В связи с новостями,которые появились во вторник в связи с предполагаемой причастностью игроков и лидеров других клубов к незаконным ставкам, связанным с договорными матчами, "Валенсия", как субъект, абсолютно не относящийся к этому вопросу, хочет публично предупредить, что он (субъект, - прим. LB.ua) предпримет соответствующие правовые меры с последствиями, вытекающими из этого, против тех, кто распространяет какие-либо необоснованные слухи или новости, которые пытаются связать наш клуб с этой темой", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Также у полиции возникли подозрения в отношении других матчей.

К настоящему моменту уже арестовано несколько человек, среди которых, в частности, бывший футболист мадридского "Реала" Рауль Браво, который может быть организатором "схем", полузащитник "Вальядолида" Борха Фернандес и защитник "Депортиво" Иньиго Лопес, а также президент "Уэски" Агустин Ласаоса.