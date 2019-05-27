Стаховский и Ястремская вылетели с Roland Garros

Во втором круге турнира Украину будут представлять Свитолина и Козлова.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская уступила 29-й ракетке мира Карле Суарес-Наварро из Испании в первом круге Roland Garros.

Ястремская проиграла в трех сетах – 6:2, 6:7, 0:6, пишет Трибуна.

Во втором сете Ястремская всухую уступила тай-брейк 7:0, в третьем сете украинка смогла взять всего 8 розыгрышей.

Ранее между собой теннисистки играли дважды, счет – 1:1. Но в матче на грунте победила испанка.

Позже 27 мая первая ракетка Украины Сергей Стаховский в первом раунде турнира уступил 33-й ракетке мира Жилю Симоному из Франции.

Стаховский уступил в трех сетах сетах – 3:6, 3:6, 4:6.

До этого они играли между собой 5 раз, все матчи выиграл француз.

Во втором круге Roland Garros Украину будут представлять Элина Свитолина и Екатерина Козлова. К ним может присоединиться Леся Цуренко, которая сыграет матч первого раунда 28 мая.