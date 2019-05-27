Алекс Фергюсон на один матч возглавил "Манчестер Юнайтед"

Легенды "Манчестер Юнайтед", во главе с сэром Алексом обыграли легенд "Баварии".

Фото: 433 Алекс Фергюсон и Питер Шмейхель

Данный матч проходил в честь 20-летия победы МЮ в финале Лиги Чемпионов сезона 1998/99.

Напомним, в том поединке в Барселоне на "Ноу Камп" "красные дьяволы" благодаря голам Тедди Шерингема (91-я минута) и Уле Гуннара Сольскьяера (93) добились победы 2:1.

На "Олд Траффорд" в составе хозяев голами отличались нынешний наставник "МанЮнайтед" Уле Гуннар Сольскьяер, Дуайт Йорк, Ники Батт, Луи Саа и Дэвид Бекхэм.

"Манчестер Юнайтед": Шмейхель, Г. Нэвилл, Стам, Йонсен, Ирвин, Бекхэм, Батт, Скоулз, Блумквист, Йорк, Коул.

"Бавария": Бутт, Витечек, Демичелис, Маттеус, Оттль, Зе Роберто, Эффенберг, Пауло Сержио, Олич, Макаай, Элбер.