В последнем туре Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" безвольно уступил вылетевшему в Чемпионшип "Кардифф Сити" 0:2.

После окончания игры хавбек МЮ Поль Погба подвергся оскорблениям со стороны своих болельщиков.

Самый дорогостоящий игрок в истории "Юнайтед" подошел к трибунам, чтобы отблагодарить фанов за поддержку в матче. Однако, в ответ услышал от болельщиков оскорбительные слова и требования проявить больше уважения к клубу.

Француз пожал плечами, показал большой палец и имитировал поклон.

Paul Pogba was on the receiving end of some abuse at Old Trafford today after yet another poor performance.pic.twitter.com/uwk1nXPCTF — Balls.ie (@ballsdotie) 12 мая 2019 г.