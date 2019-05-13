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Болельщики "Манчестер Юнайтед" оскорбили Погба после поражения команды на "Олд Траффорд"

"Красные дьяволы" уступили "Кардиффу".

Болельщики "Манчестер Юнайтед" оскорбили Погба после поражения команды на "Олд Траффорд"
Поль Погба
Фото: Eamonn and James Clarke

В последнем туре Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" безвольно уступил вылетевшему в Чемпионшип "Кардифф Сити" 0:2.

После окончания игры хавбек МЮ Поль Погба подвергся оскорблениям со стороны своих болельщиков.

Самый дорогостоящий игрок в истории "Юнайтед" подошел к трибунам, чтобы отблагодарить фанов за поддержку в матче. Однако, в ответ услышал от болельщиков оскорбительные слова и требования проявить больше уважения к клубу.

Француз пожал плечами, показал большой палец и имитировал поклон.

Добавим, подопечные Уле Гуннара Сольскьяера не попали на следующий год в Лигу Чемпионов, заняв в чемпионате лишь шестое место.

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